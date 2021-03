Kim Kardashian, Justin Bieber e Millie Bobby Brown ospiti ai Kid’s Choise Awards (Di mercoledì 10 marzo 2021) Justin Bieber raggiungerà il palco principale dei “KCA” per un’esibizione mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche Come ogni anno i Kids’ Choice Awards, sono il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a premiare le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora. L’edizione di quest’anno si Leggi su 2anews (Di mercoledì 10 marzo 2021)raggiungerà il palco principale dei “KCA” per un’esibizione mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche Come ogni anno i Kids’ Choice, sono il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a premiare le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora. L’edizione di quest’anno si

Advertising

stanzaselvaggia : Nel frattempo Colapesce e Dimartino stanno chiedendo a Kim Kardashian di chiedere ai suoi follower di televotarli a… - thatvdrenaline : che minchia dici che sembro kim kardashian - littlemixitlm : RT @lmitaupdates: In delle recenti Storie Instagram, Kim Kardashian stava ascoltando “Wings” e “Black Magic”??? - leleleighanne : RT @jenlisaswasabi: kim kardashian che ascolta le little mix nelle storie di insta la prova vivente che quando ci si libera dagli uomini i… - thirlwallmeal : NO TE PTO CREO JAJSJKSJAKS que hacia kim kardashian viendo un edit d little mix?! memeo -