Kate Middleton, il gesto per Meghan Markle non passa inosservato. Lo ha fatto durante la prima apparizione dopo l’intervista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ormai celebre intervista che Meghan Markle e Harry hanno rilasciato alla più famosa anchorwoman americana Oprah, la duchessa di Sussex ha parlato anche della cognata Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William. Lo ha fatto citando una lite scoppiata a pochi giorni dal matrimonio con Harry. “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: – ha detto la Markle – quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ormai celebre intervista chee Harry hanno rilasciato alla più famosa anchorwoman americana Oprah, la duchessa di Sussex ha parlato anche della cognata, moglie dell’erede al trono William. Lo hacitando una lite scoppiata a pochi giorni dal matrimonio con Harry. “I giornali mi accusarono di averpiangere mia cognata. In realtà fu il contrario. Pochi giornidelle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: – ha detto la– quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di ...

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton prima apparizione dopo lintervista di Meghan: il gesto segreto per la cognata - #Middleton #prima… - sylviaireland : RT @invisibileclara: QUESTO È KATE MIDDLETON STAN ACCOUNT #MeghanandHarryonOprah #HarryMeghanTV8 - HarrehandLouehs : RT @mongilmore_: Articolo che paragona i titoli riservati a Kate e quelli per Meghan negli anni. Io la sofferenza di una persona che per an… - everettshow : @tuit_elle Boh dico solo che secondo me stai commentando come se fosse una puntata di C'è posta per te una roba che… - mongilmore_ : Articolo che paragona i titoli riservati a Kate e quelli per Meghan negli anni. Io la sofferenza di una persona che… -