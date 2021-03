Karamoko | dalla guerra al calcio italiano | un viaggio da libro e quel sogno speciale

Leggi su gazzetta

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Cherifcontinua a far fatica a prender sonno, ma non smette di sognare. "Mi è rimasta la paura della notte. Non è facile dormire", ha confessato durante la sua visita in Gazzetta di qualche giorno fa, perché al buio, ha imparato a proprie spese, possono succedere le cose peggiori. Bene che ti vada, prendono forma i fantasmi, le paure e gli incubi del passato. In mezzo ...