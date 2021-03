Juventus | Tapiro d’oro per Pirlo | “Spero di mangiare le colomba Su CR7…”

(Di mercoledì 10 marzo 2021)– Il tecnico della, per la seconda volta in questa stagione, si becca ilda Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia ha raggiunto oggi l’allenatore bianconero. Non c’è nemmeno il bisogno di spiegare il perché sia stato consegnato il “riconoscimento” al bresciano. Dopo quello ricevuto l’ottobre scorso, il tecnico bianconero è stato raggiunto a Torino da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il ‘premio’ all’indomani dell’eliminazione delladalla Champions League per mano del Porto., le parole dia Striscia la notizia “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo” ha dettoai microfoni dell’inviato di Mediaset. “L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che ...

Pirlo scherza così con l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli per la consegna deld'Oro, il suo secondo dopo quello di inizio stagione. ' Il voto a Ronaldo? Lo lascio dare ai ..., Andrea Pirlo si becca il secondod'oro della stagione. 'Ronaldo per me è sempre da 7' ha detto il tecnico Record per Andrea Pirlo . Il tecnico della, per la seconda volta in ...Il distacco dalla vetta in campionato e l’inattesa eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto costano all’allenatore della Juventus Andrea Pirlo il secondo Tapiro d’oro stagionale di ...Raggiunto a Torino da Valerio Staffelli e interrogato sulla «maledizione Champions» dei bianconeri, Pirlo dichiara: « Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’error ...