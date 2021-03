Juventus, tabù Champions League: Pirlo è peggio di Sarri? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora una delusione, quest’anno in Champions League, per la Juventus ed i suoi tifosi. Sembrerebbero infatti lontani i tempi in cui il club bianconero otteneva due finali in pochi anni, vale a dire quella persa nel 2014/2015 contro il Barcellona e quella di due anni dopo, nel 2016/2017, persa contro un’altra spagnola, questa volta il Real Madrid. Anzi, si pensava che con gli investimenti sul mercato, con il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno da Fabio Paratici tre estati fa, potessero garantire una presenza costante tra le migliori d’Europa. Proprio il portoghese, in queste gare, ha fatto spesso mancare il suo apporto: anche con il Porto, infatti, CR7, assist a parte per il primo gol di Chiesa, è rimasto nell’anonimato e si è reso complice della disastrosa barriera nei supplementari che ha aperto la strada alla qualificazione dei ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora una delusione, quest’anno in, per laed i suoi tifosi. Sembrerebbero infatti lontani i tempi in cui il club bianconero otteneva due finali in pochi anni, vale a dire quella persa nel 2014/2015 contro il Barcellona e quella di due anni dopo, nel 2016/2017, persa contro un’altra spagnola, questa volta il Real Madrid. Anzi, si pensava che con gli investimenti sul mercato, con il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno da Fabio Paratici tre estati fa, potessero garantire una presenza costante tra le migliori d’Europa. Proprio il portoghese, in queste gare, ha fatto spesso mancare il suo apporto: anche con il Porto, infatti, CR7, assist a parte per il primo gol di Chiesa, è rimasto nell’anonimato e si è reso complice della disastrosa barriera nei supplementari che ha aperto la strada alla qualificazione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tabù Fallimento Juventus, e ora Cristiano Ronaldo che farà? La maledizione continua. Per la Juventus la Champions League rimane un tabù. L'eliminazione contro il Porto è un film già visto tante - troppe - volte in questi anni. Alla squadra di Pirlo non è servito a nulla vincere 3 - 2 la gara ...

La Juventus esce dalla Champions league: non basta il 3 - 2 con il Porto TORINO - . Gli ottavi di Champions si confermano tabù, la Juve vince 3 - 2 dopo i tempi supplementari ma non basta: è il Porto a far festa allo Stadium, per Conceiçao è la sconfitta più dolce. Anche Pirlo fallisce l'appuntamento con l'Europa, i ...

