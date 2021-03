Juventus-Porto | Pepe | “Fortunati sul gol di Oliveira”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Abbiamo lavorato molto su questo tipo di situazioni e siamo stati, perché Sérgioha tirato bene e poi la barriera ha saltato. Abbiamo avuto alti e bassi in campionato, è stato difficile giocare ogni tre giorni. ma la squadra ha mostrato un grande carattere. Per tutta la partita siamo rimasti sempre concentrati e quando giochi così è molto più facile. Abbiamo messo in campo volontà e passione, lottato fino alla fine e mostrato lo spirito che deve avere il. Abbiamo una grande responsabilità ogni volta che indossiamo questa maglia. Essere tra le otto migliori squadre d’Europa è molto bello, Adesso sarà necessario rimanere concentrati e umili”. Queste le dichiarazioni di, autore di una grande prestazione nel ritorno degli ottavi di finale contro la, che ha permesso ...

Advertising

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - gilnar76 : La DISFATTA di #Juventus PORTO: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GNeroblu : @Gazzetta_it La Juventus esce dalla Champions League in tre stagioni consecutive con Ajax, Lione e Porto. Tre club… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto

Laviene eliminata dalla Champions League agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo: dopo l'incubo Lione, tocca aldistruggere i sogni bianconeri di conquista della massima ...Commenta per primo Continua a far discutere la clamorosa eliminazione dellain Champions League, arrivata agli ottavi di finale contro il. Nel post partita, Fabio Capello dallo studio di Sky Sport ha sottolineato quanto fosse strano che a presentarsi davanti ai ...La Juventus è fuori dalla Champions League. Il 3-2 di ieri contro il Porto non è bastato: il club bianconero è stato eliminato dalla massima competizione europea. Il blogger juventino Loki1589 ha ..."Fallimento Juve, titola stamane Libero. I Champions: all'Allianz inutile 3-2. Delusione Pirlo. I bianconeri eliminati agli ottavi per la seconda volta di fila, stavolta da ...