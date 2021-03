Juventus-Porto | Mourinho | “Grande prova della squadra di Conceição | felice per il mio passato”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono sempre legato alle squadre del miodal punto di vista emotivo e ilè stata una esperienza molto importante, Rubinho: “Errore in barriera? Si sono fatti i c***i propri. CR7? Ha sbagliato tutto”Queste le parole di Jose, intervenuto in merito al match di Champions League che ha visto lacadere in casa contro il. La compagine iberica è stata autrice di una prestazione che ha messo con le spalle al muro la formazione di Andrea Pirlo, uscita sconfitta nel parziale dei delle due sfida valide per gli ottavi di finale. L'ex tecnico dell'Inter ha voluto parlare proprio dell'esito di questa gara, sottolineando come il- sua storica ex- sia riuscito a compiere un'impresa dalle proporzioni non ...