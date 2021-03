Juventus-Porto | la stampa straniera | “Fallimento” | “Notte nera”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Laè eliminata dalla Champions League per mano dele lanon rinuncia a dare ampio risalto. “Ilè eroico: ildella Juve“, titola il quotidiano spagnolo As. “L’anno più duro di Ronaldo a Torino, senza Champions e con lo scudetto lontano”, aggiunge il quotidiano Marca evidenziando i passi falsi bianconeri con CR7 in campo europeo negli ultimi anni. “per la“, scrive invece Mundo Deportivo. A Bola, in patria, cita anche un sempre più probabile addio di Ronaldo in estate. SportFace.

Advertising

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - Mille_Meme : Tasto dolente? ?? #Juventus #ChampionsLeague #Dybala #Ronaldo #JuventusPorto #Porto #MilleMeme - ElCholo721 : @ColpogobboYtube Fra la rosa della Juventus e quella del porto non c'è paragone, ieri Pirlo ci ha messo del suo,il… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto

, CAPELLO SU CRISTIANO RONALDO: 'ERRORE IN BARRIERA IMPERDONABILE, GRAVISSIMO' 'Laha fatto errori elementari con iltra andata e ritorno: nel primo fa un regalo ...RONALDO -FLOP CHAMPIONS CONTRO ILCristiano Ronaldo è un fantasma nella notte del flop Juve in Champions League . CR7 è forse il peggiore in campo: mai incisivo o pericoloso. L'uomo arrivato da ...Tempi supplementari fatali alla squadra di Pirlo, con i portoghesi che, pur in dieci, hanno compiuto l’impresa. Un gesto di rabbia molto plateale, per l’ennesima delusione in campo… Leggi ...Commenta per primo La Juventus è fuori dalla Champions League. Il 3-2 di ieri contro il Porto non è bastato: il club bianconero è stato eliminato dalla massima competizione europea. Il blogger juventi ...