Juventus, Pirlo: «Champions League? Non è facile, ci vuole tempo» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato la scottante eliminazione dalla Champions League per mano del Porto Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato la scottante eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Striscia la notizia. «Non è facile vincerla, ci vuole tempo. Speriamo di poterci rifare. Io penso al fare il mio lavoro. ho iniziato da poco, penso solo a lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andrea, allenatore della, ha commentato la scottante eliminazione dallaper mano del Porto Andrea, allenatore della, ha commentato la scottante eliminazione dallaper mano del Porto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Striscia la notizia. «Non èvincerla, ci. Speriamo di poterci rifare. Io penso al fare il mio lavoro. ho iniziato da poco, penso solo a lavorare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pisto_gol : In 8 anni la Juventus aveva avuto 2 allenatori (AConte e Allegri) Negli ultimi 3 ne ha cambiati 3 (Allegri, Sarri e… - ZZiliani : #Costacurta commovente: è riuscito a dire a #Pirlo che l'uscita dalla #Champions lo aiuterà a continuare con più ca… - SkySport : Pirlo dopo Juve-Porto: 'Pagati quattro errori. Il mio progetto qui va oltre quest'anno' - elefanxp : RT @orlac70: Pirlo: 'per noi sarà come una finale' in effetti, non mi sento di dargli torto. #JuvePorto #Juventus - Fortuna94296772 : RT @Fortuna94296772: Sei convinto che Pirlo sia un allenatore da Juventus? -