Juventus, piove sul bagnato: crollo in borsa, l’eliminazione dalla Champions League è pesantissima (Di mercoledì 10 marzo 2021) piove sul bagnato in casa Juventus, i bianconeri devono fare i conti con il crollo in borsa dopo l’eliminazione in Champions League. Non è un buon momento per la squadra di Andrea Pirlo che in campionato deve recuperare terreno dall’Inter, mentre in Champions non è riuscita a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto, i bianconeri sono stati eliminati dopo i tempi supplementari. Si tratta di un fallimento perché il Porto ha dimostrato di essere nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e la Juventus non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica. Non è bastato uno strepitoso Chiesa, decisiva la doppietta di Sergio Oliveira, in particolar modo il gol su ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021)sulin casa, i bianconeri devono fare i conti con ilindopoin. Non è un buon momento per la squadra di Andrea Pirlo che in campionato deve recuperare terreno dall’Inter, mentre innon è riuscita a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto, i bianconeri sono stati eliminati dopo i tempi supplementari. Si tratta di un fallimento perché il Porto ha dimostrato di essere nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e lanon è riuscita ad approfittare della superiorità numerica. Non è bastato uno strepitoso Chiesa, decisiva la doppietta di Sergio Oliveira, in particolar modo il gol su ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus piove Il piano inclinato di Ronaldo in Champions e una Juve troppo leggera La figuraccia sulla punizione finale significa soprattutto che quando piove di solito poi grandina ... Modric, Kroos, Bale, Marcelo, che la Juventus non possiede nemmeno alla Playstation. L'esperimento ...

Torino, Rincon espulso: salta il match di domenica contro l'Inter Piove sul bagnato in casa Torino . Dopo una settimana nera dovuta al focolaio COVID - 19 nel gruppo ... L'ex centrocampista, tra le altre, della Juventus salterà quindi la partita contro l'Inter , in ...

Dopo l'eliminazione contro il Porto La scommessa CR7 per vincere in Europa è un ottimo brand ma è stata un fallimento tecnico. Adesso i bianconeri vanno verso una resa dei conti interna non più rimandabile ...

Serie A, Milan e Roma rispondono alla Juventus La Juve di Andrea Pirlo è chiamata all’esame Porto, ma soprattutto all’esame di se stessa e di quel che è diventata nel tempo che è Eccola lì, la partita da cui dipende una stagione. La prima, vero, d ...

