Juventus mai in semifinale con Cristiano Ronaldo. Aria di addio? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due finali di Champions League in dieci anni e tante delusioni proprio a partire da quel colpo storico di calciomercato che doveva rappresentare l’occasione per fare quello step in più in Europa. Cristiano Ronaldo ha contribuito a tanti trofei nazionali ma non a quel traguardo europeo che lui ha raggiunto in cinque occasioni (quattro col Real Madrid, una col Manchester United). La formazione bianconera non ha mai raggiunto la semifinale con il portoghese. Nel match contro il Porto, Cristiano Ronaldo tradisce la sua Juventus quando tutti aspettavano solo lui. Dopo un periodo di successo al Real Madrid con 8 semifinali consecutive di Champions League accompagnate da quattro titoli, CR7 saluta la competizione più importante nel modo più beffardo, con tanto di salto in barriera in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due finali di Champions League in dieci anni e tante delusioni proprio a partire da quel colpo storico di calciomercato che doveva rappresentare l’occasione per fare quello step in più in Europa.ha contribuito a tanti trofei nazionali ma non a quel traguardo europeo che lui ha raggiunto in cinque occasioni (quattro col Real Madrid, una col Manchester United). La formazione bianconera non ha mai raggiunto lacon il portoghese. Nel match contro il Porto,tradisce la suaquando tutti aspettavano solo lui. Dopo un periodo di successo al Real Madrid con 8 semifinali consecutive di Champions League accompagnate da quattro titoli, CR7 saluta la competizione più importante nel modo più beffardo, con tanto di salto in barriera in ...

Advertising

SkySport : Juventus, Del Piero stuzzica Paratici: 'Mai pensato a Messi con CR7?' - repubblica : L'Europa buia di Ronaldo, ma anche la Juve ha le sue colpe: Arrivato per riportare a Torino la Champions, il campio… - giorgioblasetti : Grande delusione ieri sera per la partita di Champions #JuvePorto. Questa sconfitta deve servire da insegnamento al… - OnniMarc : Godere delle sconfitte della Juventus è come segarsi ed essere convinti di aver fatto sesso con una pornostar, più… - GiuseppeGatta87 : @SoloNapoli5 @RafAuriemma @Cristiano Eh già perché il Napoli non ha speso nemmeno un centesimo in questi anni, figu… -