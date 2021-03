Juventus | la furia di Nedved dopo l’eliminazione | calci ai cartelloni – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Pavelè unadalla Champions League: la reazione del vicepresidente della Juve –Paveltiene fede al suo soprannome daatore e scaglia tutta la suapost eliminazione dalla Champions League suia bordocampo. Il vicepresidente dellanon ha digerito la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League e ha preso ail triplice fischio di Kuipers ed il 3-2 che non è servito per il passaggio del turno.'s reaction after the elimination… #JuvePorto #UCLpic.twitter.com/CVlvUDYuEx — Juve Canal (@juvecanal2) March 10, 2021 Leggi ...

Pavel Nedved tiene fede al suo soprannome da calciatore e scaglia tutta la sua furia post eliminazione dalla Champions League sui cartelloni a bordocampo. Il vicepresidente della Juventus non ha digerito la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League. La compagine di Andrea Pirlo, a sorpresa, è stata eliminata dal Porto negli ottavi di finale di Champions League. Fallimento per Andrea Pirlo.