Juventus, gli insulti scandalosi dello speaker del Porto: “Ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parole davvero per nulla sportive quelle pronunciate dallo speaker del Porto dopo il passaggio del turno in Champions ai danni della Juventus.I lusitani nonostante la sconfitta rimediata per 3-2 dopo i tempi supplementari hanno ottenuto il pass per i quarti di finale della competizione, eliminando così i bianconeri. Al termine del match è però arrivata una reazione social a dir poco scandalosa ossia da parte di Fernando Saul, speaker ufficiale dei biancoblu. L'uomo ha postato, per poi cancellare quasi immediatamente, alcune stories instagram all'interno delle quali pronunciava frasi che inneggiavano volgarmente contro Cristiano Ronaldo e la Juventus."Ci siamo vendicati di Basilea contro i Ladri italiani, ci ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Parole davvero per nulla sportive quelle pronunciate dallodeldopo il passaggio del turno in Champions ai danni della.I lusitani nonostante la sconfitta rimediata per 3-2 dopo i tempi supplementari hanno ottenuto il pass per i quarti di finale della competizione, eliminando così i bianconeri. Al termine del match è però arrivata una reazione social a dir poco scandalosa ossia da parte di Fernando Saul,ufficiale dei biancoblu. L'uomo ha postato, per poi cancellare quasi immediatamente, alcune stories instagram all'interno delle quali pronunciava frasi che inneggiavano volgarmente contro Cristianoe la."Cidi Basilea contro i, ci ...

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Sappiamo che la pressione è su di noi, ma non ci nascondiamo. Abbiamo le carte in regola per a… - ZZiliani : Come da insegnamento del padre: l'importante è stare insieme e fare tutto insieme, arbitri e #Juventus, #ultras e J… - IlMonociglio : Se vi state chiedendo perchè lo speaker del #Porto ce l'abbia tanto con la juve, leggetevi questo. Perchè c'è stato… - Mediagol : #Juventus, gli insulti scandalosi dello speaker del Porto: 'Ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo'… - GiulioPlus : RT @giampdisan: Rigore gigantesco su #CR7 entra a gambe ad altezza ginocchia e lo falcia. Miracolo che non gli rompe le ginocchia. Incredib… -