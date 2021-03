Juventus fuori dalla Champions | Pirlo riceve il Tapiro d’Oro | “Futuro? Spero di mangiare la colomba”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) LaLeague.Non è bastata allala vittoria per 3-2 maturata contro il Porto, nel match di ritorno degli ottavi di finale diLeague, per passare il turno e proseguire la propria avventura europea. Dopo la finale persa nel 2017 al "Millennium Stadium" di Cardiff, i bianconeri, ancora una volta sono stati prematuramente eliminaticompetizione gettando sempre più dubbi suldel tecnico Andrea: in bilico a causa dei risultati poco brillanti maturati fino ad orasquadra, attualmente distante ben 10 lunghezzevetta.Proprio all'indomani dell'eliminazione della...

ZZiliani : È il 9 marzo 2021 e la #Juventus è fuori, oltre che dallo scudetto, anche dalla #Champions. Dopo il #Lione, a elimi… - tancredipalmeri : L'Independent: "La Juventus, da grande vincente della Serie A, ora è la grande perdente della Champions. E ne ha… - capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: #Juventus fuori contro un avversario modesto. E' la sconfitta della società e di chi ha fat… - gilnar76 : Gagliardini: «#Juve fuori ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - jusport_it : Juve fuori agli ottavi ancora una volta. Di chi è la colpa? #JuventusPorto #Juventus #ucl Retweet.

Ladalla Champions, diventa più temibile per lo scudetto? 'Non c'è grande differenza, anche prima era la principale candidata a vincere. Il Milan sta facendo un grandissimo ...Se dovesse rimaneredalla Champions League, la società inglese potrebbe decidere di esonerare ... Potrebbe quindi diventare un'occasione di mercato per lama anche per il Real Madrid, da ...Lo stop col Porto ha riportato sul banco degli imputati l'allenatore bianconero: ecco perché non ha senso parlare di Pirlo esonerato dalla Juve ...Italia Dopo che la Juventus Torino ha lasciato nuovamente la strada dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, la stampa italiana ...