Juventus, fallimento Cristiano Ronaldo: quanto perde Agnelli per l’eliminazione dalla Champions (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Questa eliminazione cambia la nostra stagione, perché volevamo fare strada in Europa e invece siamo fuori a marzo” ha detto ieri il difensore della Juventus De Ligt dopo la delusione per l’eliminazione per mano del Porto. In effetti la botta è stata pesante e ancor più su quella dei conti. La Juventus ha perso quasi 30 milioni di euro per non aver proseguito l’avventura in Champions League e come riporta oggi la Gazzetta dello Sport tutto si riassume in una sola parola: fallimento. In tre anni con Cristiano Ronaldo, costato un investimento sui 4 anni di 348 milioni, la Juve è uscita con tre squadre inferiori (Ajax, Lione, Porto), senza mai andare oltre i quarti. E nella prossima stagione, se resterà, CR7 avrà 37 anni. Ieri si è visto il peggior ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Questa eliminazione cambia la nostra stagione, perché volevamo fare strada in Europa e invece siamo fuori a marzo” ha detto ieri il difensore dellaDe Ligt dopo la delusione perper mano del Porto. In effetti la botta è stata pesante e ancor più su quella dei conti. Laha perso quasi 30 milioni di euro per non aver proseguito l’avventura inLeague e come riporta oggi la Gazzetta dello Sport tutto si riassume in una sola parola:. In tre anni con, costato un investimento sui 4 anni di 348 milioni, la Juve è uscita con tre squadre inferiori (Ajax, Lione, Porto), senza mai andare oltre i quarti. E nella prossima stagione, se resterà, CR7 avrà 37 anni. Ieri si è visto il peggior ...

