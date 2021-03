Juventus, fallimento Cristiano Ronaldo: quanto perde Agnelli per l'eliminazione dalla Champions (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus ha perso quasi 30 milioni di euro per non aver proseguito l'avventura in Champions League e come riporta oggi la Gazzetta dello Sport tutto si riassume in una sola parola: fallimento. In ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha perso quasi 30 milioni di euro per non aver proseguito l'avventura inLeague e come riporta oggi la Gazzetta dello Sport tutto si riassume in una sola parola:. In ...

Advertising

GoalItalia : Il commento di @romeoagresti post eliminazione contro il Porto ??? - capuanogio : Damascelli sul #Giornale: fuori dalla #ChampionsLeague e dalla lotta scudetto, non è un'offesa parlare di vero fall… - infoitsport : Ronaldo Juventus, fallimento europeo: addio imminente? Le ultimissime - Marquezleo2 : RT @90ordnasselA: Vi spiego il giornalismo di Zazzaroni: A sinistra per l’Inter la parola “fallimento” ripetuta due volte addirittura nomi… - Emanuel70123144 : RT @Sicilianodoc73: Il fallimento che vedete voi io non lo vedo, sarò diverso, per fortuna. 9? Scudetti consecutivi 4? Coppa Italia 5? Supe… -