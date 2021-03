Juventus eliminata dalla Champions, Pirlo: “Cristiano Ronaldo sottotono? Capita anche ai campioni di non fare gol” – Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Abbiamo commesso quattro errori in due partite: è normale uscire in una competizione come la Champions League. Col presidente Agnelli ho parlato a fine partita di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare, della partita”. Così Andrea Pirlo, allenatore della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. “Il mio futuro? Agnelli non mi ha rassicurato, ero già tranquillo. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato, da qui si va avanti. I giocatori nuovi hanno la personalità da Juventus e da qui si riparte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Abbiamo commesso quattro errori in due partite: è normale uscire in una competizione come laLeague. Col presidente Agnelli ho parlato a fine partita di futuro, di quello che dobbiamo continuare a, della partita”. Così Andrea, allenatore delladopo l’eliminazioneLeague. “Il mio futuro? Agnelli non mi ha rassicurato, ero già tranquillo. Mi ha detto che il progetto è appena iniziato, da qui si va avanti. I giocatori nuovi hanno la personalità dae da qui si riparte”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

