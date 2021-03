Juventus, confronto immediato Agnelli-Pirlo dopo l’eliminazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Agnelli-Pirlo, confronto immediato post eliminazione: il retroscena di Juve Porto. Ecco cosa si sono detti Come rivelato dallo stesso Andrea Pirlo nella conferenza stampa post Juve-Porto, dopo la partita più dura della stagione c’è stato subito un confronto tra il tecnico bianconero e il presidente Andrea Agnelli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 «Col presidente ho parlato a fine partita. Abbiamo parlato di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare, della partita. Abbiamo iniziato abbastanza bene, poi dopo il gol loro abbiamo avuto minuti di disagio, subendo l’impatto della situazione. Nel secondo tempo l’avevamo rimessa in piedi, gli episodi potevano girarci a favore». Ai microfoni si Sky Sport il tecnico ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)post eliminazione: il retroscena di Juve Porto. Ecco cosa si sono detti Come rivelato dallo stesso Andreanella conferenza stampa post Juve-Porto,la partita più dura della stagione c’è stato subito untra il tecnico bianconero e il presidente Andrea. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 «Col presidente ho parlato a fine partita. Abbiamo parlato di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare, della partita. Abbiamo iniziato abbastanza bene, poiil gol loro abbiamo avuto minuti di disagio, subendo l’impatto della situazione. Nel secondo tempo l’avevamo rimessa in piedi, gli episodi potevano girarci a favore». Ai microfoni si Sky Sport il tecnico ha ...

