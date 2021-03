Juventus, che botto in Borsa: l’uscita dalla Champions League costa cara… (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Juventus eliminata agli ottavi di Champions League, una sconfitta sul campo e anche... in Borsa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il titolo del club bianconero ancora a metà mattinata segnava un calo del 6,5% a 0,806 euro.La vittoria sul Porto, non è bastata ai bianconeri per passare il turno e l'impatto è stato pesante non solo a livello sportivo. Gli effetti più grossi si sono visti in apertura della Borsa dove il titolo Juventus ha toccato un minimo di 0,79. L'intera giornata sarà da monitorare come sempre accade dopo un’eliminazione, specialmente se inattesa.La mancata qualificazione ai quarti di Champions League significa anche il mancato introito di 10,5 milioni di euro che ferma a circa 67 milioni - più il market pool ancora da ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laeliminata agli ottavi di, una sconfitta sul campo e anche... in. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il titolo del club bianconero ancora a metà mattinata segnava un calo del 6,5% a 0,806 euro.La vittoria sul Porto, non è bastata ai bianconeri per passare il turno e l'impatto è stato pesante non solo a livello sportivo. Gli effetti più grossi si sono visti in apertura delladove il titoloha toccato un minimo di 0,79. L'intera giornata sarà da monitorare come sempre accade dopo un’eliminazione, specialmente se inattesa.La mancata qualificazione ai quarti disignifica anche il mancato introito di 10,5 milioni di euro che ferma a circa 67 milioni - più il market pool ancora da ...

