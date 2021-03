Juve - Porto | le pagelle | Chiesa fa il veterano | Ronaldo - Morata i peggiori

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - juventusfc : Manca sempre meno a #JuveFCP ?? #DUELS ?? - juventusfc : Quattro ore a #JuveFCP ? Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida con i portoghesi ?? - Nyseraf : @pisto_gol Caro Maurizio, purtroppo i media e la stampa hanno messo pressione alla Juve! Hanno detto che contro il… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: #Chiesa: 'Stasera non porto a casa niente di positivo, volevamo passare il turno e ora c'è solo rammarico e tristezza. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Porto

...5 Una delle peggiori partite a Torino, non è in condizione, commette una serie di errori, l'unico guizzo è l'assist per Chiesa Pirlo 4,5 Laincassa 4 gol in due partite dal. Errori in ...... della continua scomparsa di Ronaldo contro i suoi compaesani e della facilità con cui laperde equilibrio quando è attaccata. C'è stata coluna vera staffetta tra Ronaldo e Chiesa nel ...Zazzaroni sul Corriere dello Sport: ora sappiamo che presentare una sfida di Champions "come una finale" porta sfiga ...De Ligt su Juventus-Porto "È dura uscire quando giochi contro dieci uomini quasi tutta la partita. Il Porto hanno fatto bene all’inizio, poi abbiamo siamo cresciuti di rendimen ...