'Juve ladra, Ronaldo maiale', insulti choc dallo speaker del Porto (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bufera è nata in Portogallo, è passata per l'Italia e adesso sta facendo il giro del mondo. Parole infelici quelle scritte dallo speaker ufficiale del 'do Dragao', lo stadio della squadra di Sergio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) La bufera è nata ingallo, è passata per l'Italia e adesso sta facendo il giro del mondo. Parole infelici quelle scritteufficiale del 'do Dragao', lo stadio della squadra di Sergio ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve ladra 'Juve ladra, Ronaldo maiale', insulti choc dallo speaker del Porto Parole infelici quelle scritte dallo speaker ufficiale del 'do Dragao', lo stadio della squadra di Sergio Conceiçao che nella notte di martedì ha clamorosamente eliminato dalla Champions la Juve di ...

Hijos de puta! ...e ladra. Maradona, l'Argentina e Napoli, che aveva accolto l'Italia come meritava, non dovevano vincere. A Maradona quelli che nel calcio contano hanno fatto una guerra feroce. Nel calcio della Juve, ...

"Juve ladra, Ronaldo maiale", insulti choc dallo speaker del Porto Corriere dello Sport.it Porto, bufera sulle dichiarazioni dello speaker: “Battuti i ladri d’Italia e quel maiale di CR7” “Abbiamo vendicato Basilea (riferimento alla finale di Coppa delle Coppe vinta dalla Juve nel 1984, ndr) contro i ladri italiani, e quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Che razza ...

Porto, lo speaker pronuncia frasi shock contro CR7 e la Juventus Ricordando una vecchia finale di Coppa delle Coppe, datata 1984, in cui proprio i portoghesi persero per mano dei bianconeri, lo speaker rivolge tali parole: “Ci siamo vendicati di Basilea, contro i ...

