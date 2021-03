Juve, il disastro è anche finanziario: crollo in Borsa (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione della Juventus dalla Champions League ha delle ripercussioni anche sotto l’aspetto finanziario, sono crollate anche le azioni. A Piazza Affari il titolo della Juventus sta facendo registrare un crollo del 6,5%. Non è la prima volta che le delusioni sportive incidono anche sulle azioni in Borsa, dopo la caduta del 2019 ai quarti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione dellantus dalla Champions League ha delle ripercussionisotto l’aspetto, sono crollatele azioni. A Piazza Affari il titolo dellantus sta facendo registrare undel 6,5%. Non è la prima volta che le delusioni sportive incidonosulle azioni in, dopo la caduta del 2019 ai quarti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

