“Johnson ha vinto la scommessa sui vaccini”. E l’Ue si inchina a Big Pharma (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il piano vaccinale europeo fa acqua da tutte le parti. Sono stati spesi miliardi per avere in cambio ritardi e cattiva gestione. Disastro che ancora una volta tocca i cittadini e il loro diritto alla salute. Il 3 Marzo, in Senato, il leader di ItalExit Gianluigi Paragone ha ancora una volta dimostrato il suo disappunto su questa gestione disastrosa e ha puntato il dito sul nuovo Presidente del Consiglio: “Draghi avrebbe dovuto mostrare discontinuità cambiando il Ministro Speranza che è ancora lì col suo circoletto di consulenti ed espertoni, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.” Il Senatore Gianluigi Paragone? nel corso della seduta del 3 marzo 2021Il Senatore ha sottolineato come il Governo attuale stia reiterando gli stessi errori di quello precedente e ha posto l’attenzione sulla non omologazione delle mascherine da utilizzare: “Chi garantisce sull’efficacia delle ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il piano vaccinale europeo fa acqua da tutte le parti. Sono stati spesi miliardi per avere in cambio ritardi e cattiva gestione. Disastro che ancora una volta tocca i cittadini e il loro diritto alla salute. Il 3 Marzo, in Senato, il leader di ItalExit Gianluigi Paragone ha ancora una volta dimostrato il suo disappunto su questa gestione disastrosa e ha puntato il dito sul nuovo Presidente del Consiglio: “Draghi avrebbe dovuto mostrare discontinuità cambiando il Ministro Speranza che è ancora lì col suo circoletto di consulenti ed espertoni, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.” Il Senatore Gianluigi Paragone? nel corso della seduta del 3 marzo 2021Il Senatore ha sottolineato come il Governo attuale stia reiterando gli stessi errori di quello precedente e ha posto l’attenzione sulla non omologazione delle mascherine da utilizzare: “Chi garantisce sull’efficacia delle ...

