Jeep - Usa | gli studenti disegnano la fuoristrada elettrica del futuro

La Jeep ha organizzato negli Stati Uniti un concorso rivolto ai giovani appassionati di motori, chiamati a immaginare e disegnare la fuoristrada elettrica del futuro. L'iniziativa, dedicata a studenti con età compresa tra i 15 e i 18 anni, è promossa da Mark Trostle, capo dello stile di Ram e Mopar, e punta a stimolare le nuove leve a intraprendere gli studi per diventare designer automobilistici. Tante opportunità. Il contest, chiamato Drive for Design, è nato nove anni fa proprio grazie all'impegno di Trostle: "Dalla prima edizione del concorso siamo stati in grado di aiutare molti giovani artisti ad avviare una carriera nel campo del design automobilistico. - sottolinea il manager - Abbiamo avuto dei concorrenti delle precedenti edizioni come stagisti estivi e recentemente abbiamo assunto un ex ...

