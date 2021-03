Jean-Philippe Imparato - Il nuovo ceo dell' Alfa Romeo al volante della Giulia GTAm

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Wow. Sono bastate tre lettere aceo, per descrivere la sua prima esperienza in pista a bordo, la versione più sportivaa berlina del Biscione. A pochi giorni dalla sua visita agli stabilimenti di Cassino e Pomigliano d'Arco, il manager francese ha trascorso una giornata in pista a Balocco, guidando la quattro porte da 540 CV tra i cordoli che l'hanno vista nascere e che sono tutt'oggi impiegati dai tecnici dei vari marchi'orbita FCA per sviluppare i nuovi moi. Entusiasta. Al terminea sua esperienza,ha pubblicato su Twitter alcune immagini che lo ...

Advertising

zazoomblog : Jean-Philippe Imparato - Il nuovo ceo dellAlfa Romeo al volante della Giulia GTAm - #Jean-Philippe #Imparato… - quattroruote : Il nuovo ceo dell'#AlfaRomeo, Jean-Philippe Imparato, ha guidato un prototipo della #Giulia #GTAm sulla pista di… - ClubAlfaIt : Jean-Philippe Imparato ha provato l’#AlfaRomeo Giulia GTAm a Balocco - Philippe_FQSP : @Vincent280618 @DallowayClaris1 Jean Giono , Paul Vialar, Jean de Lavarende - CeraudoRoberto : @JPImparato Jean-Philippe lei è appena arrivato ai vertici alfa, ma nessuno prima mi ha mai ispirato così tanta fid… -

Ultime Notizie dalla rete : Jean Philippe

Quattroruote

C'è da ammettere cheImparato, il nuovo CEO di Alfa Romeo, continua a stupire in maniera positiva . Il nuovo CEO di Alfa Romeo, dopo aver visitato come primo passo del suo approdo in Alfa Romeo il Museo ...Wow '. Questa è la prima parola pubblicata su Twitter daImparato dopo aver provato l' Alfa Romeo Giulia GTAm sul circuito di prova di Balocco. Anche il nuovo CEO di Alfa, il cui nome e cognome mescolano Francia e Italia, è salito a bordo ...Wow. Sono bastate tre lettere a Jean-Philippe Imparato, nuovo ceo dell'Alfa Romeo, per descrivere la sua prima esperienza in pista a bordo della Giulia GTAm, la versione più sportiva della berlina del ...Il nuovo CEO del Biscione ha provato a Balocco la splendida Alfa Romeo Giulia GTAm fornendo giudizi entusiastici su Twitter ...