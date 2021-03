Jaden Smith porta a Pitti Uomo il suo stile ribelle (Di mercoledì 10 marzo 2021) Musicista, attore, imprenditore, attivista, e fashion designer, Jaden Smith classe 1998 è diventato negli ultimi anni una vera e propria icona della Generazione Z. I suoi interessi spaziano dalla musica al cinema, alla moda, tanto che per l'edizione numero 99 di Pitti Uomo, in formato solo digitale, of course, è lui lo special guest. «La preview in esclusiva internazionale di Untitled Msftsrep, la nuova collezione del brand statunitense Msftsrep di cui Jaden Smith è co-fondatore ci consente di arricchire e idealmente completare il programma di eventi digitali sul billboard di Pitti Uomo» racconta Lapo Cianchi, direttore comunicazione e progetti speciali di Pitti immagine «Abbiamo ricreato un panorama di moda maschile articolato e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Musicista, attore, imprenditore, attivista, e fashion designer,classe 1998 è diventato negli ultimi anni una vera e propria icona della Generazione Z. I suoi interessi spaziano dalla musica al cinema, alla moda, tanto che per l'edizione numero 99 di, in formato solo digitale, of course, è lui lo special guest. «La preview in esclusiva internazionale di Untitled Msftsrep, la nuova collezione del brand statunitense Msftsrep di cuiè co-fondatore ci consente di arricchire e idealmente completare il programma di eventi digitali sul billboard di» racconta Lapo Cianchi, direttore comunicazione e progetti speciali diimmagine «Abbiamo ricreato un panorama di moda maschile articolato e ...

