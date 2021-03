Iv | Bernini | ‘solidarietà a Boschi | individuare e punire responsabile’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Totale solidarietà e vicinanza a Maria Elena, capogruppo di Iv alla Camera, vittima di uno stalker come purtroppo le era già successo in passato. L’auspicio è che, oggi come allora, il responsabile venga rapidamente individuato e punito”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Fi al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.