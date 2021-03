Italia’s Got Talent 2021, Tori Boggs (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Tori Boggs, libera professionista americana di 27 anni residente in Germania. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Tori partecipa al programma perché il suo fidanzato Dario l’ha iscritta. Il suo Talento è fare acrobazie nella disciplina del salto della corda. Un’abilita davvero pazzesca: per lei quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, libera professionista americana di 27 anni residente in Germania. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.partecipa al programma perché il suo fidanzato Dario l’ha iscritta. Il suoo è fare acrobazie nella disciplina del salto della corda. Un’abilita davvero pazzesca: per lei quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

