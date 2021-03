Italia’s Got Talent 2021 Negma Dance Group, il Golden Buzzer di Joe Bastianich (Di giovedì 11 marzo 2021) per il gruppo di danza tradizionale indiana (video) Questa sesta puntata di Italia’s Got Talent, in onda ogni mercoledì su TV8, ha regalato al pubblico l’esibizione della Negma Dance Group, una compagnia di balli tradizionali indiani creata da due affiatatissimi fratelli, Federico e Francesca. La loro esibizione fatta di colori, energia e grinta, ha convinto subito il giudice Joe Bastianich, che ha deciso di premiare il gruppo – un po’ a sorpresa – schiacciando il tanto agognato Golden Buzzer. Direttamente in finale per la compagnia Bollywood Style. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Il regolamento Tornano le consuete 7 puntate di audizioni più una finale in diretta in ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021) per il gruppo di danza tradizionale indiana (video) Questa sesta puntata diGot, in onda ogni mercoledì su TV8, ha regalato al pubblico l’esibizione della, una compagnia di balli tradizionali indiani creata da due affiatatissimi fratelli, Federico e Francesca. La loro esibizione fatta di colori, energia e grinta, ha convinto subito il giudice Joe, che ha deciso di premiare il gruppo – un po’ a sorpresa – schiacciando il tanto agognato. Direttamente in finale per la compagnia Bollywood Style. Clicca qui per guardare altri video diGotIl regolamento Tornano le consuete 7 puntate di audizioni più una finale in diretta in ...

