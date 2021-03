Italia’s Got Talent 2021, Massimiliano Aiazzi (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Massimiliani Aiazzi, artigiani 52enne di Scarperia (Firenze). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Massimiliano ha presentato una sua invenzione, una specie di flipper che richiede la collaborazione tra quattro persone, in questo caso i quattro giudici. Un gioco molto creativo, che ha meritato quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Massimiliani, artigiani 52enne di Scarperia (Firenze). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha presentato una sua invenzione, una specie di flipper che richiede la collaborazione tra quattro persone, in questo caso i quattro giudici. Un gioco molto creativo, che ha meritato quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

