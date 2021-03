Italia’s Got Talent 2021 le Dress in Black e il loro tributo agli AC/DC (Video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 le Dress in Black portano sul palco con un medley il loro tributo agli iconici AC/DC (Video) Chi ha detto che rock duro e ragazze non possono andare d’accordo? Sul palco della sesta puntata di Italia’s Got Talent sono salite le Dress in Black. Dalla Sardegna con furore queste cinque ragazze portano sul palco un energico tributo all’iconica band rock australiana AC/DC, esibendosi in medley delle migliori canzoni del gruppo capitanato da Brian Johnson. La loro grinta ed entusiasmo non possono che convincere i giudici: quattro sì per loro. Clicca qui per guardare altri Video di ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 10 marzo 2021)Gotleinportano sul palco con un medley iliconici AC/DC () Chi ha detto che rock duro e ragazze non possono andare d’accordo? Sul palco della sesta puntata diGotsono salite lein. Dalla Sardegna con furore queste cinque ragazze portano sul palco un energicoall’iconica band rock australiana AC/DC, esibendosi in medley delle migliori canzoni del gruppo capitanato da Brian Johnson. Lagrinta ed entusiasmo non possono che convincere i giudici: quattro sì per. Clicca qui per guardare altridi ...

