Italia's Got Talent 2021 Laura Collura la campionessa di braccio di ferro (video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Italia's Got Talent 2021 Laura Collura, campionessa di braccio di ferro, sfida Frank Matano in una gara "regolamentare" (video) Sul palco della sesta puntata di Italia's Got Talent non solo musica, magia e danza, ma spazio anche alle prove che vedono partecipare in prima persona proprio i giudici. Tocca al giudice Frank Matano mettersi in gioco e sfidare sul palco Laura Collura, una bella ragazza di 29 anni campionessa di braccio di ferro. Vittoria schiacciante sotto tutti gli aspetti: quattro sì per lei… e doppia vittaria sul povero Matano.

