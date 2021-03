Italia’s Got Talent 2021, Laura Collura (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Laura Collura, guardia giurata 29enne di Bergamo. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Laura pratica il braccio di ferro a livello agonistico, tanto da essere stata campionessa italiana e viecampionessa europea. Per lei, che ha sfidato -vincendo- Frank Matano, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, guardia giurata 29enne di Bergamo. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.pratica il braccio di ferro a livello agonistico, tanto da essere stata campionessa italiana e viecampionessa europea. Per lei, che ha sfidato -vincendo- Frank Matano, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

