Italia’s Got Talent 2021 | Julot Cousins foto e video

Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Joulot Cousins, 61enne francese. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Julot è un artista di strada che ha deciso di partecipare nell'attesa di poter tornare ad esibirsi in strada. Dondolandosi su una pertica altissima, ha dimostrato capacità ed ha saputo stupire i giudici, che gli hanno dato quattro sì.

sorryimhereee : MA TPWK IN ITALIA’S GOT TALENT SCUSATE PIANGO - MyriLoveMiry : @agnese_troni Simbiosismo ahahah va a Italia's Got Talent e non ai Grammy. - letylela_28 : Bene hanno messo TPWK a italia's got talent e arriva mia madre che mi ricorda perché le mettono sempre. PORCA TROIA LA CHIUDO IN CANTINA. - fineblu3 : hanno davvero messo tpwk ad Italia's got talent - G00DYE4RS : non a italia’s got talent che mettono kiwi e tpwk così come se niente fosse :,,,) -

