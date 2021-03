Italia’s Got Talent 2021 il piccolo Mago e il mazzo immaginario (Video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 il piccolo Mago Francesco, con il suo mazzo di carte immaginario, strega i giudici (Video) A salire sul palco della sesta puntata dedicata alle audizioni di Italia’s Got Talent è il giovane Francesco: 10 anni da Roma. Nonostante la giovane età si presenta sul palco sicuro di se pronto a portare in scena un numero di magia che stregherà i giudici. Con l’immaginazione farà “giocare” i giudici con un mazzo di carte immaginario, il Mago ingannerà i giudici mostrando alla fine il vero mazzo. Ovviamente quattro sì per lui Clicca qui per guardare altri Video di Italia’s Got Talent ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 10 marzo 2021)GotilFrancesco, con il suodi carte, strega i giudici () A salire sul palco della sesta puntata dedicata alle audizioni diGotè il giovane Francesco: 10 anni da Roma. Nonostante la giovane età si presenta sul palco sicuro di se pronto a portare in scena un numero di magia che stregherà i giudici. Con l’immaginazione farà “giocare” i giudici con undi carte, ilingannerà i giudici mostrando alla fine il vero. Ovviamente quattro sì per lui Clicca qui per guardare altridiGot...

