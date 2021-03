Italia’s Got Talent 2021 il monologo dei sospiri di Amedeo Abbate (video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 il monologo apatico fatto prevalentemente di sospiri del comico Amedeo Abbate (video) Amedeo Abbate è il nome di un concorrente salito sul palco della sesta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent, in onda tutti i mercoledì su Tv8. Amedeo si presenta portando in scena un monologo comico apatico, fatto da lunghi sospiri e sopratutto molte ansie. Dopo la perplessità iniziale da parte dei giudici, il comico convince tutti con il suo modo unico di comunicare e “i suoi tempi comici pazzeschi”. Quattro sì per lui e prossimo turno. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021)Gotilapatico fatto prevalentemente didel comicoè il nome di un concorrente salito sul palco della sesta puntata di audizioni diGot, in onda tutti i mercoledì su Tv8.si presenta portando in scena uncomico apatico, fatto da lunghie sopratutto molte ansie. Dopo la perplessità iniziale da parte dei giudici, il comico convince tutti con il suo modo unico di comunicare e “i suoi tempi comici pazzeschi”. Quattro sì per lui e prossimo turno. Clicca qui per guardare altridi...

