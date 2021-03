Italia’s Got Talent 2021, Gymnica Anthea (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche le Gymnica Anthea, gruppo di atlete studentesse dai 13 ai 20 anni di Ortona. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il gruppo si è esibito in una coreografia indossando degli sci, e quindi facendo tantissima forza sui propri addomimali e gambe, mostrando molto Talento e creatività. Per loro, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche le, gruppo di atlete studentesse dai 13 ai 20 anni di Ortona. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il gruppo si è esibito in una coreografia indossando degli sci, e quindi facendo tantissima forza sui propri addomimali e gambe, mostrando moltoo e creatività. Per loro, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

thenightqueen__ : così poco abituata a sentire le LM in Italia che è partita Power a Italia's Got Talent e mi è volato il telefono dalle mani - digitalsat_it : #IGT, sesto appuntamento su @TV8it e #SkyUno - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Francesco Andriani (foto e video) - #Italia’s #Talent #Francesco #Andriani - morevamps : ad Italia’s got talent sono sottoni per i the vamps - nargillos : comunque io piango guardando i bambini a italia’s got talent . -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia