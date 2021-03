Italia’s Got Talent 2021, Golden Buzzer per il Negma Dance Group (foto e video) (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche il Negma Dance Group, gruppo di ballerini composto da studenti e liberi professionisti dai 17 ai 33 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I componenti del gruppo sono grandi appassionati di danze dell’India, e sul palco hanno portato una “sfida” a passi di danza, ricreando le atmosfere di un film bollywoodiano. Il gruppo ha portato tanto ritmo tra il pubblico ed ha stupito la giuria, soprattutto Joe Bastianich, che ha finalmente dato il suo ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche il, gruppo di ballerini composto da studenti e liberi professionisti dai 17 ai 33 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I componenti del gruppo sono grandi appassionati di danze dell’India, e sul palco hanno portato una “sfida” a passi di danza, ricreando le atmosfere di un film bollywoodiano. Il gruppo ha portato tanto ritmo tra il pubblico ed ha stupito la giuria, soprattutto Joe Bastianich, che ha finalmente dato il suo ...

Advertising

massimo_cicos : Italia's got talent allora la palestra a 70 non è talento ma è scuola però la danza col golden buzz è talento??ma a… - ElenaToraay : Non Jacopo che dice di guardare Italia’s Got Talent perché la sua ragazza partecipa al programma ?? #gaiagozzi - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 il piccolo Mago e il mazzo immaginario (Video) - #Italia’s #Talent #piccolo #mazzo - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Laura Collura la campionessa di braccio di ferro (video) - #Italia’s #Talent #Laura… - botharry_styles : RT @louiisblue_: Comunque Italia’s got talent è Harry Styles stan -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia