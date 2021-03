Italia’s Got Talent 2021 Giorgia Greco il Golden Buzzer di Federica Pellegrini (video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Giorgia Greco è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini (video) Italia’s Got Talent, la quarta puntata delle audition ha ospitato il terzo Golden Buzzer e dopo Mara Maionchi (guarda qui) a Frank Matano (guarda qui), Federica Pellegrini ha schiacciato l’ambito pulsante sull’esibizione della giovane atleta Giorgia Greco, portandola direttamente alla finale (qui i finalisti). 13 anni e una grande passione per la ginnastica ritmica. La sua disabilità non l’ha fermata, motivandola e accompagnandola nel suo percorso da sportiva da quasi dieci anni. ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 10 marzo 2021)Gotè ildiGot, la quarta puntata delle audition ha ospitato il terzoe dopo Mara Maionchi (guarda qui) a Frank Matano (guarda qui),ha schiacciato l’ambito pulsante sull’esibizione della giovane atleta, portandola direttamente alla finale (qui i finalisti). 13 anni e una grande passione per la ginnastica ritmica. La sua disabilità non l’ha fermata, motivandola e accompagnandola nel suo percorso da sportiva da quasi dieci anni. ...

Advertising

zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Gabriele Pollina (foto e video) - #Italia’s #Talent #Gabriele #Pollina - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Massimiliano Aiazzi (foto e video) - #Italia’s #Talent #Massimiliano - SolariPaolo : @Giovaguerrato Dopo quello, sconfortato ho girato immediatamente su italia’s got talent... - sorryimhereee : MA TPWK IN ITALIA’S GOT TALENT SCUSATE PIANGO - MyriLoveMiry : @agnese_troni Simbiosismo ahahah va a Italia's Got Talent e non ai Grammy. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia