Italia’s Got Talent 2021, Francesco Miccoli (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Francesco Miccoli, bambino di dieci anni di Roma che frequenta la quinta elementare. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Francesco ha giocato con la giuria con un numero di magia, che ha coinvolto in particolare Federica Pellegrini, facendole mescolare e scegliere una carta da un finto mazzo. E’ riuscito ad individuare la carta selezionata, seppur per finta, da Federica. Per lui quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, bambino di dieci anni di Roma che frequenta la quinta elementare. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha giocato con la giuria con un numero di magia, che ha coinvolto in particolare Federica Pellegrini, facendole mescolare e scegliere una carta da un finto mazzo. E’ riuscito ad individuare la carta selezionata, seppur per finta, da Federica. Per lui quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first ...

Advertising

XXHAB1T : @lejahoran Sto guardando Italia's got talent mentre leggo, tu? - ManaMena79 : Qualcuno mi spieghi perché il pubblico di Italia's got talent #IGT può stare senza mascherina, mentre l'orchestra d… - feellikehome_ : Ad Italia's Got Talent tutti I concorrenti si chiamano Francesco. - grazianaa__ : State guardando Italia's got talent? io mi emoziono più che altro per kiwi durante la pubblicità @IGT_official #Italiasgottalent - maiuna_gio_ia_ : voglio qualcuno che commenti Italia's got talent -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia