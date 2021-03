Italia’s Got Talent 2021, Francesco Andriani (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Francesco Andriani, 58enne di Augusta (Siracusa). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Francesco ha portato sul palco la sua passione per il rock ‘n roll, cantando una canzone di Elvis Priesley. Per lui, tanti complimenti e quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 58enne di Augusta (Siracusa). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha portato sul palco la sua passione per il rock ‘n roll, cantando una canzone di Elvis Priesley. Per lui, tanti complimenti e quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

