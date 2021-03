Italia’s Got Talent 2021, Ekaterina Shelehova (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Ekaterina Shelehova, nata in Russia e cresciuta in Canada, ma residente a Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Ekaterina è una cantante lirica, che ha deciso di vivere proprio nel Paese in cui sono cresciuti i grandi di questo genere. Sul palco, però, ha “cantato la sua voce”, con un brano particolare che ha fatto forza sulle sue qualità vocali. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, nata in Russia e cresciuta in Canada, ma residente a Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.è una cantante lirica, che ha deciso di vivere proprio nel Paese in cui sono cresciuti i grandi di questo genere. Sul palco, però, ha “cantato la sua voce”, con un brano particolare che ha fatto forza sulle sue qualità vocali. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

