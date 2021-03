Italia’s Got Talent 2021, Amedeo Abbate (foto e video) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzo 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Amedeo Abbate, 33enne di Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Amedeo ha proposto un pezzo comico interpretando un personaggio triste ed “affetto dal Disturbo della quiete pubblica”. Numerose le battute fatte che hanno divertito il pubblico: per lui quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella sesta puntata del 10 marzodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 33enne di Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha proposto un pezzo comico interpretando un personaggio triste ed “affetto dal Disturbo della quiete pubblica”. Numerose le battute fatte che hanno divertito il pubblico: per lui quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Laura Collura la campionessa di braccio di ferro (video) - #Italia’s #Talent #Laura… - botharry_styles : RT @louiisblue_: Comunque Italia’s got talent è Harry Styles stan - louiisblue_ : Comunque Italia’s got talent è Harry Styles stan - colognehes : imbarazzanti a italia’s got talent che mettono le canzoni di harry come vi permettete bah ok - stillxfraa : ad italia's got talent continuano a mettere le canzoni di harry -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia