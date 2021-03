Italia zona rossa nel weekend e lockdown di Pasqua: cosa chiude? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sarà lockdown a Pasqua? Il verbale della riunione di ieri che il CTS ha inviato al governo ha confermato “il peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità”. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico chiedono urgentemente nuove misure. Con restrizioni ulteriori nelle zone gialle e soprattutto weekend rossi. Anche a Pasqua e Pasquetta La Lega ovviamente non vuole neanche sentire la parola lockdown: ma che si chiami “super zona rossa” nei weekend o meno le nuove misure saranno con ogni probabilità decise oggi. Il CTS è stato chiaro: c’è l’esigenza di ridurre l’incidenza per consentire un rapido contact tracing. Ma è chiaro che non si arriverà a un lockdown generalizzato. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sarà? Il verbale della riunione di ieri che il CTS ha inviato al governo ha confermato “il peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità”. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico chiedono urgentemente nuove misure. Con restrizioni ulteriori nelle zone gialle e soprattuttorossi. Anche ae Pasquetta La Lega ovviamente non vuole neanche sentire la parola: ma che si chiami “super” neio meno le nuove misure saranno con ogni probabilità decise oggi. Il CTS è stato chiaro: c’è l’esigenza di ridurre l’incidenza per consentire un rapido contact tracing. Ma è chiaro che non si arriverà a ungeneralizzato. Il ...

