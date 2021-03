Isola dei Famosi, parte la prima sfida: chi la vincerà? Le anticipazioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ormai manca pochissimo all’inizio dell’attesissimo programma Isola dei Famosi, che quest’anno dovrà iniziare già con una bella sfida. Si sta avvicinando velocemente la data dell’inizio del programma Isola dei Famosi, reality show molto amato dal pubblico, che dovrà subito a scontrarsi con una sfida molto importante. Questo programma è davvero atteso dal pubblico, che lo Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ormai manca pochissimo all’inizio dell’attesissimo programmadei, che quest’anno dovrà iniziare già con una bella. Si sta avvicinando velocemente la data dell’inizio del programmadei, reality show molto amato dal pubblico, che dovrà subito a scontrarsi con unamolto importante. Questo programma è davvero atteso dal pubblico, che lo

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - FabrizioFattori : Ho scoperto che è appena finito il grande fratello e parte subito l'isola dei famosi. Manco il tempo di disintossicarsi! - ladyinviolet__ : @stillmanic17 Il 15 inizia qui in Italia nuovo reality l isola dei famosi, troverai un altra ship ?? -