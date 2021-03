Isola dei famosi, Ilary Blasi irrompe durante Titanic: il promo fa impazzire tutti. Quando inizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avete visto il promo de L’Isola dei famosi con Ilary Blasi per lanciare la nuova edizione in partenza il 15 marzo? Molti spettatori che ieri erano su Canale 5 a guardare Titanic, hanno visto la pubblicità e hanno fatto della sana ironia sulla clip. Mentre veniva trasmesso il Kolossal con Di Caprio, Ilary urlava: “Naufraghi sto arrivando!” calandosi dall’elicottero. “Certo che ci vuole coraggio a trasmettere la pubblicità dell’Isola dei famosi chiamandoli naufraghi dopo Titanic” e ancora leggiamo: “La pubblicità dell’Isola dei famosi con “naufraghi, sto arrivando!” subito alla prima pausa pubblicitaria di #Titanic è poetic marketing”. Insomma la coincidenza con la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avete visto ilde L’deiconper lanciare la nuova edizione in partenza il 15 marzo? Molti spettatori che ieri erano su Canale 5 a guardare, hanno visto la pubblicità e hanno fatto della sana ironia sulla clip. Mentre veniva trasmesso il Kolossal con Di Caprio,urlava: “Naufraghi sto arrivando!” calandosi dall’elicottero. “Certo che ci vuole coraggio a trasmettere la pubblicità dell’deichiamandoli naufraghi dopo” e ancora leggiamo: “La pubblicità dell’deicon “naufraghi, sto arrivando!” subito alla prima pausa pubblicitaria di #è poetic marketing”. Insomma la coincidenza con la ...

