Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi sostituisce Elettra Lamborghini assente per Covid? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli amici de L'Isola dei Famosi, dopo il suo rifiuto, starebbero corteggiando ancora Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip, secondo quanto si apprende da Blogo, dovrebbe sostituire per qualche puntata Elettra Lamborghini, opinionista ufficiale ma assente per Covid. Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi sostituisce Elettra Lamborghini? Si starebbe valutando proprio in queste ultime ore la...

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - riccardochic : io dopo aver letto quella notizia sull’isola dei famosi #isola - SaraMichelotti3 : RT @trash_italiano: #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi -