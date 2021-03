Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: ecco chi sarà il supplente (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021 non è ancora iniziata ma deve già fare i conti con i cambiamenti dell’ultimo minuto. Questa volta non si parla dei naufraghi sbarcati in Honduras, ma degli opinionisti in studio che aiuteranno Ilary Blasi a portare avanti questa nuova avventura. Come già anticipato nei giorni scorsi, le opinioniste dell’Isola saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come riporta però TvBlog, quest’ultima non sarà presente nella prima puntata (o nelle prime puntate) per via del covid: la giovane cantante infatti avrebbe contratto il virus e dovrà quindi seguire i rigidi protocolli. Elettra però non verrà sostituita definitivamente, quindi la produzione starebbe pensando di chiamare un “supplente”, ... Leggi su trendit (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’deinon è ancora iniziata ma deve già fare i conti con i cambiamenti dell’ultimo minuto. Questa volta non si parla dei naufraghi sbarcati in Honduras, ma degli opinionisti in studio che aiuteranno Ilary Blasi a portare avanti questa nuova avventura. Come già anticipato nei giorni scorsi, le opinioniste dell’saranno Iva Zanicchi ed. Come riporta però TvBlog, quest’ultima nonpresente nella prima puntata (o nelle prime) per via del covid: la giovane cantante infatti avrebbe contratto il virus e dovrà quindi seguire i rigidi protocolli.però non verrà sostituita definitivamente, quindi la produzione starebbe pensando di chiamare un “”, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Disney+ proibisce ai minori di sette anni alcuni dei suoi film più classici per la presenza di scene razziste. Tra… - simone_paciello : “Quando tornerai dall’isola dei famosi avrai un fisico scolpito, asciuttissimo vedrai!”???? Io quando tornerò dall’… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - leggoit : Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: «La mia prima impressione sui colleghi naufraghi» - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi -