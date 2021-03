Intervista di Meghan e Harry | ecco la reazione della Regina

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Rompe il silenzio laElisabetta dopo le scottanti dichiarazioni di, rilasciate in unaa Oprah Winfrey e che sta facendo il giro del mondo. Il pensiero di Sua Maestà arriva con un comunicato ufficiale diramato da Buckingam Palace. "Addolorati per" «L'intera famiglia reale è rattristata nell'apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per», il messaggioCasa Reale inglese, dopo le dichiarazioni dei duchi di Sussex relativi agli ultimi anni passati a corte. Una sofferenza quella di, raccontata nell'rilasciata a Oprah Winfrey e che avrebbe portato la duchessa di Sussex ...

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - TV8it : Una delle coppie più chiacchierate si racconta senza filtri a Oprah Winfrey. Questa sera alle 21:30 in prima visi… - loveshepherds_ : Qualcuno mi spieghi cosa ha detto ieri Meghan perché vedo opinioni contrastanti e non ho potuto vedere l’intervista… - Tiziana_DR : Ho visto l’intervista di Meghan e Harry sembrano due ragazzini: se accusi qualcuno di razzismo devi assumertene la… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Meghan

Harry,e la "rottura" con la famiglia reale: gli approfondimenti I contenuti più esplosivi dell': "Ho pensato al suicidio"; Harry "nessun aiuto da mio padre" La reazione ...L'diMarkle e Harry Windsor In diretta e in anteprima mondiale per la Cbs, trasmessa in Italia da Tv8, l'diMarkle e Harry Windsor ha toccato numerosi punti ...Harry, Meghan e la «rottura» con la famiglia reale: gli approfondimenti I contenuti più esplosivi dell’intervista: Meghan: «Ho pensato al suicidio»; Harry «nessun aiuto da mio padre» La reazione della ...L’intervista di Harry e Meghan Markle ha provocato un terremoto mediatico. In seguito alle dichiarazioni dei Duchi di Sussex, cominciano ad arrivare le prime reazioni. Mentre la Regina ...