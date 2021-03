Interruzioni di gravidanza in seguito al vaccino in UK (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci avete segnalato che un sito britannico, The Daily Expose, ha pubblicato una notizia che riteniamo sia il caso di trattare. Pensiamo sia importante trattarla perché è probabile venga sfruttata dagli antivaccinisti di casa nostra per spargere ulteriore disinformazione sui vaccini, proprio quando invece è importante che non ne circoli. La notizia del Daily Expose titola: Number of Women who have lost baby as a result of Covid jab doubles in just 7 days, MHRA data shows Che tradotto: Il numero di donne che hanno perso un bambino come risultato della vaccinazione da Covid è raddoppiato in 7 giorni, lo mostrano i numeri dell’MHRA Nell’articolo, che abbiamo archiviato qui così che possiate leggerlo anche voi, vengono riportati i dati raccolti dal servizio sanitario nazionale britannico sulle reazioni avverse da vaccino. Dati che qui su BUTAC avevamo già discusso qualche ... Leggi su butac (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci avete segnalato che un sito britannico, The Daily Expose, ha pubblicato una notizia che riteniamo sia il caso di trattare. Pensiamo sia importante trattarla perché è probabile venga sfruttata dagli antivaccinisti di casa nostra per spargere ulteriore disinformazione sui vaccini, proprio quando invece è importante che non ne circoli. La notizia del Daily Expose titola: Number of Women who have lost baby as a result of Covid jab doubles in just 7 days, MHRA data shows Che tradotto: Il numero di donne che hanno perso un bambino come risultato della vaccinazione da Covid è raddoppiato in 7 giorni, lo mostrano i numeri dell’MHRA Nell’articolo, che abbiamo archiviato qui così che possiate leggerlo anche voi, vengono riportati i dati raccolti dal servizio sanitario nazionale britannico sulle reazioni avverse da. Dati che qui su BUTAC avevamo già discusso qualche ...

